V Kostariki cepljenje proti covidu-19 obvezno za mlajše od 18 let

San Jose, 5. novembra - V Kostariki bo cepljenje proti covidu-19 obvezno za otroke in najstnike, ki so mlajši od 18 let, je danes sporočilo kostariško ministrstvo za zdravje. V državi je za otroke že obvezno cepljenje proti noricam in otroški paralizi. Od leta 2017 je na tem seznamu tudi cepljenje proti humanim virusom papiloma (HPV), poroča nemška tiskovna agencija dpa.