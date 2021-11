Redne parlamentarne volitve na prvi možni rok, v strankah so nanje pripravljeni

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 5. novembra - Predsednik države Borut Pahor je odločil, da bo februarja prihodnje leto podpisal akt o razpisu rednih volitev v DZ, kot dan glasovanja bo določil prvi možen datum, to je 24. april. V strankah poudarjajo, da so na volitve pripravljeni. V koaliciji predlagan datum ocenjujejo kot ustrezen, v delu opozicije so še vedno naklonjeni predčasnim volitvam.