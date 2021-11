V svetilki trboveljskega Rudarja Prometeja vstavili dve časovni kapsuli

Trbovlje, 7. novembra - Na trboveljskem hribu Ostri vrh oz. po domače Špicbergu so v sredo z vstavitvijo dveh časovnih kapsul izvedli zaključno dejanje pri postavitvi osem metrskega kipa zasavskega Rudarja Prometeja, dela kiparja Zorana Pozniča. S tem dejanjem so kip tudi uradno predali v društveno upravljanje, so sporočili iz Društva Trbovlje Novomedijsko mesto.