V Iraku zaradi izida volitev izbruhnili nasilni protesti

Bagdad, 5. novembra - Iraško prestolnico Bagdad pretresajo nasilni protesti proti izidom nedavnih parlamentarnih volitev. Varnostne sile so skušale proiranske protestnike razgnati s streli v zrak in jim preprečiti dostop do visoko varovane zelene cone, oni pa so odgovorili z metanjem kamenja. Poškodovanih je bilo več kot 100 ljudi.