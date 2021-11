Županom poziv k skupnemu ukrepanju za zamejitev koronavirusnih okužb po občinah

Ljubljana, 5. novembra - Minister za zdravje Janez Poklukar, direktor NIJZ Milan Krek, poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan in generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetke Tomin so se danes s skupnim pozivom obrnili na župane in županje vseh slovenskih občin ter jih pozvali k skupnemu ukrepanju za zamejitev koronavirusnih okužb v njihovi občini.