Pred desetimi leti je začelo delovati Specializirano državno tožilstvo

Ljubljana, 6. novembra - Mineva deset let od začetka delovanja Specializiranega državnega tožilstva. Gre za tožilstvo, ki se ukvarja pa se s pregonom najtežjih oblik kaznivih dejanj. Lani so bile v zadevah, ki jih je obravnavalo tožilstvo, izrečene obsodilne sodbe zoper 65 fizičnih, ki jim je bilo izrečeno skupaj 142 let zapora, in tri pravne osebe.