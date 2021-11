Evropske borze v zelenem; nafta in evro dražja

London/Frankfurt/Pariz, 5. novembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Indeksi na borzah se po svetu so se okrepili po tem, ko je ameriška centralna banka Federal Reserve naznanila postopno zmanjševanje izredne podpore gospodarstvu. Cene nafte so danes znova močno narasle, prav tako pa se je v primerjavi z dolarjem nekoliko okrepil evro.