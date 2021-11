Celjsko gledališče s premiero Tiste o bolhah

Celje, 6. novembra - Celjsko gledališče za drevi napoveduje premiero 40-minutne predstave za otroke Tista o bolhah avtorice Saše Eržen v režiji Ivane Djilas. Predstava z nagajivo, iskrivo in zabavno pripovedjo o mačji kraljici, ki si noče priznati, da ima težave, in se jih zato loteva popolnoma neuspešno, je del programa lanske sezone in ima dvojno zasedbo.