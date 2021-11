Za NSi datum parlamentarnih volitev odličen, osredotočajo se na zastavljene projekte v tem mandatu

Ljubljana, 5. novembra - Prvak vladne stranke NSi in podpredsednik vlade Matej Tonin je za STA ocenil, da je 24. april, ki ga je predsednik države Borut Pahor izbral za datum rednih parlamentarnih volitev, odličen. V stranki ob tem poudarjajo, da so osredotočeni na to, da do konca mandata korektno izpeljejo zastavljene projekte.