Na Malti od januarja poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 za vse

Valletta, 5. novembra - Malta bo januarja začela s kampanjo poživitvenega odmerka cepiva proti covidu-19 za vse. Zaenkrat v državi s poživitvenim odmerkom od septembra cepijo vse, ki so starejši od 70 let, ter tiste z oslabljenim imunskim sistemom. Decembra bo ta odmerek na voljo vsem, ki so starejši od 60 let, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.