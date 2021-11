V Izoli postavljen temeljni kamen novega gasilskega doma

Izola, 5. novembra - Dopoldne so v Izoli postavili temeljni kamen za izgradnjo novega gasilskega doma. Obstoječi prostori in lokacija namreč niso optimalni, nov in sodobno opremljen objekt na strateško ugodni poziciji pa bo zagotavljal hitrejše in še učinkovitejše interveniranje. Gradnja objekta v Livadah bo zaključena predvidoma do poletja prihodnje leto.