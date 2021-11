Podgoršek na terenskem obisku v Spodnji Idriji

Idrija, 5. novembra - Kmetijski minister Jože Podgoršek je danes obiskal Spodnjo Idrijo, kjer se je seznanil s stanjem na področju kmetovanja, predvsem na območjih z omejenimi dejavniki. Obiskal je dve kmetiji in se sestal s predstavniki občin Idrija in Cerkno, Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije, Kmetijske zadruge Idrija in Zadružne zveze Slovenije.