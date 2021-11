Na podnebni konferenci COP26 v drugi polčas z ministri za okolje

Glasgow, 8. novembra - Podnebna konferenca COP26 stopa v drugo polovico. Potem ko so zagon pogajanjem v Glasgowu v začetku prejšnjega tedna dali voditelji držav in vlad, naj bi visok tempo v drugem tednu pomagali držati ministri za okolje in podnebne spremembe. Med njimi bo tudi slovenski minister Andrej Vizjak.