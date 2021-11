Policisti prosijo za informacije o prometni nesreči v Ljubljani

Ljubljana, 5. novembra - Policisti obravnavajo prometno nesrečo,ki se je zgodila danes okoli 10. ure v križišču Litostrojske ceste in Ulice Alme Sodnik. V nesreči sta bila udeležena voznik Škode Roomster rdeče barve in voznik Citroena C8 rjave barve. Zaradi razjasnitve okoliščin policija očividce prosi za dodatne informacije, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.