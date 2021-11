RTVS in POP TV v četrtek s skupno oddajo o covidu-19

Ljubljana, 5. novembra - Radiotelevizija Slovenija (RTVS) in POP TV ob slabšanju epidemiološkega položaja v državi in v želji po iskanju rešitve za izhod iz zdravstvene, družbene in psihološke krize pripravljata skupno oddajo o covidu-19, ki jo bodo v četrtek ob 20. uri predvajali na obeh televizijah.