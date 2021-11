Litva migrantom iz Belorusije zavrnila skoraj vse prošnje za azil

Vilnius, 5. novembra - Litva je doslej skoraj vsem migrantov, ki so nezakonito vstopili v to državo Evropske unije iz Belorusije, zavrnila prošnje za azil. Po navedbah pristojnih oblasti so jih doslej od več kot 4200 prošenj pozitivno rešili samo šest, poroča nemška tiskovna agencija dpa.