Rembrandtova Nočna straža nekaj časa na ogled z zadnje strani

Amsterdam, 7. novembra - V Rijksmuseumu, v katerem so leta 2019 začeli z restavriranjem Rembrandtove mojstrovine Nočna straža, kar je bilo mogoče spremljati v živo in prek spleta, so se odločili, da bodo delo, preden bo znova obešeno na steno, razstavili še z zadnje strani. To bo zadnja faza restavratorskega procesa, izpeljanega v stekleni komori na očeh javnosti.