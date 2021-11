Tomšič predsednik nadzornega sveta Kada

Ljubljana, 5. novembra - Nadzorni svet Kapitalske družbe (Kad) se je danes sestal v polni sestavi in za novega predsednika imenoval Janeza Tomšiča, so sporočili iz Kada. Tomšič je sicer član uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) in ga je vlada v nadzorni svet Kada skupaj z Boštjanom Leskovarjem imenovala 20. oktobra.