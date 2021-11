Newyorške borze poskočile zaradi Pfizerjeve objave

New York, 5. novembra - Indeksi na newyorških borzah so v začetku današnjega trgovanja poskočili do novih rekordnih vrednosti. Na vlagatelje je pozitivno vplivalo močno poročilo o novih delovnih mestih v ZDA v preteklem mesecu in objava ameriškega farmacevtskega giganta Pfizerja o visoki učinkovitosti njihove tablete proti covidu-19.