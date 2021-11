Novi zapleti na Camp Nouu: Barca demantirala dogovor z Al Saddom

Barcelona, 5. novembra - Potem ko je se je dopoldne zdelo, da so v katalonskem nogometnem velikanu našli rešitev in bodo v klub za trenerja pripeljali nekdanjo igralsko legendo Xavija Hernandeza, se zdaj spet zapleta. Kot poročata nemška tiskovna agencija dpa in časnik Mundo Deportivo, v Barceloni zanikajo dogovor s katarskim klubom Al Sadd, trenutnim delodajalcem Xavija.