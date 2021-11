Ameriška igralka Sally Field praznuje 75 let

New York, 6. novembra - Pred 75 leti se je rodila igralka Sally Field, ki se je z dvema oskarjema in vlogami močnih žensk vpisala med najvidnejše hollywoodske zvezdnice zadnjih desetletij. Kariero je začela na televiziji, kamor se je znova vrnila, vmes pa je poskrbela za prepoznavne vloge v filmih, kot so Norma Rae, Prostori v srcu, Forrest Gump in Lincoln.