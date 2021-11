Caixabank za 1,5 milijarde evrov prodala delež v Erste Group

Madrid, 5. novembra - Španska banka Caixabank je za 1,5 milijarde evrov prodala svoj 9,9-odstoten delež v avstrijskemu bančnemu velikanu Erste Group Bank, so sporočili iz te banke. Kdo je oz. so kupci, ni znano. Da razmišljajo o prodaji dela ali celotne svoje naložbe v Erste Group, so sicer v španski banki razkrili že sredi oktobra.