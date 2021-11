Odpoklic grofovske salame

Rok uporabe izdelka je 26. november 2021.

Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške tudi brez predložitve računa. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz podjetja. Več informacij je na voljo od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro (razen praznikov) na telefonski številki 01/8346 600 in na e-naslovu info@hofer.si.