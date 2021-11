Soboško zavetišče za brezdomce razširjeno in obnovljeno

Murska Sobota, 5. novembra - V Murski Soboti so danes na dnevu odprtih vrat predstavili obnovljene in razširjene prostore zavetišča za brezdomce, kjer lahko sprejmejo 24 uporabnikov. Ob tem so opozorili na brezdomstvo v regiji ter predstavili možnosti za vnovično vključevanje socialno ranljivih v družbo.