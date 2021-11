Janša sprejel predstavnike evropskih škofovskih konferenc in cerkva

Ljubljana, 5. novembra - Premier Janez Janša je danes sprejel predstavnike Komisije škofovskih konferenc Evropske unije (COMECE) in Konference evropskih cerkva (CEC). Na srečanju ob slovenskem predsedovanju Svetu EU so med drugim govorili o vlogi EU v globalnem svetu, o verski svobodi v uniji, pa tudi o pandemiji, so sporočili iz Slovenske škofovske konference (SŠK).