Strokovni direktorji bolnišnic: Pred nami so najtežji dnevi od začetka pandemije, a bolnikov ne bomo zapustili

Ljubljana, 5. novembra - Strokovni direktorji bolnišnic opozarjajo, da so pred bolnišnicami najtežji dnevi v pandemiji, a zagotavljajo, da bolnišnic ne bodo zaprli in bolnikov ne bodo zapustili. Ob tem ne morejo zagotoviti, da bodo obravnavo vseh zagotavljali v okviru najvišjih standardov kakovosti in varnosti, bodo pa naredili vse, kar je v njihovih močeh.