Na Hrvaškem spričo črnih rekordov zaostrovanje ukrepov

Zagreb, 5. novembra - Oblasti na Hrvaškem so se spričo rekordnega porasta okužb z novim koronavirusom odločile za zaostritev obstoječih protikoronskih ukrepov. S 15. novembrom bo tako obvezno covidno potrdilo oz. izpolnjevanje PCT pogoja za uporabnike in uslužbence javnih in državnih služb, že s to soboto pa se dodatno omejujejo zbiranja.