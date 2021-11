Težave z boleznijo oči je videčim marsikdaj težko pojasniti

Ljubljana, 5. novembra - V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) so danes v spletnem pogovoru gostili predsednico društva Svetloba Mihelo Gorše. Opisala je svojo izkušnjo s pigmentno retinopatijo, kompleksno boleznijo, za katero je povedala, da jo je videčim težko pojasniti. Opozorila je tudi na predsodke, ki jih doživljajo slepi in slabovidni.