Manifest poziva k interdisciplinarnemu naslavljanju kompleksnih okoljskih vprašanj

Ljubljana, 5. novembra - Na podnebni konferenci COP26 je danes v ospredju tema mladih in opolnomočenja javnosti. Na ta dan sta Nacionalni inštitut za biologijo in organizacija Mladi za podnebno pravičnost objavila manifest, ki poziva znanstvenike z najrazličnejših področij, politiko in širšo družbo k skupnemu reševanju kompleksnih okoljskih vprašanj.