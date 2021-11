Objavljena lestvica 100 najpomembnejših slovenskih likovnih in vizualnih umetnikov

Ljubljana, 7. novembra - Neodvisna zasebna agencija Artinex je objavila lestvico 100 najpomembnejših živečih slovenskih likovnih in vizualnih umetnikov. Novost na slovenskem umetniškem trgu je namenjena vzpostavitvi urejenega in mednarodno primerljivega likovnega trga, z njo pa želijo slovenski likovni umetnosti povrniti zaupanje kupcev in investitorjev.