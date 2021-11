Evropski državljanski forumi o prihodnosti Evrope se selijo na splet

Bruselj, 5. novembra - V okviru konference o prihodnosti Evrope se danes začenja nov krog zasedanj evropskih državljanskih forumov, ki bo do nedelje potekal po spletu. Evropski državljani iz različnih okolij bodo med drugim razpravljali o močnejšem gospodarstvu, socialni pravičnosti in delovnih mestih, so sporočili iz Evropskega parlamenta.