Za štiri dodatne projekte na Goričkem dobrega pol milijona evropskih sredstev

Moravske Toplice, 5. novembra - Lokalna akcijska skupina (LAS) Goričko 2020 je prejela štiri odločbe o pravici do sredstev iz evropskih skladov. Kot so zapisali na svoji spletni strani, jih bodo prejeli projekti Skrito Goričko: po neodkritih potek Goričkega, Energetski izzivi po Goričkem, Okoljski kažipot po Goričkem in Začuti utrip območja LAS Goričko.