Obrtniki: Za nazaj nam ne morejo vrniti časa, zdravja in strank

Ljubljana/Radlje ob Dravi/Šempeter pri Gorici, 5. novembra - Obrtniki ob ugotovitvah ustavnega sodišča, da je odlok o prepovedi ponujanja blaga in storitev, ki je od marca lani začasno prepovedoval njihove dejavnosti v obdobju širjenja koronavirusa, neustaven, opozarjajo, da jim škode, časa, zdravja in strank za nazaj ne more nihče povrniti. Nasprotujejo tudi morebitnemu vnovičnemu zapiranju gospodarstva.