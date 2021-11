Mimo Celja s skoraj 200 kilometri na uro, rekorder skozi središče Mirne s 102 kilometri na uro

Celje/Mirna, 5. novembra - Prometni policisti in občinski redarji so imeli v minulih dneh kar nekaj dela s prehitrimi vozniki. Na štajerski avtocesti so v merilne naprave ujeli 58-letnega Slovenca, ki se je mimo Celja peljal s hitrostjo 196 kilometrov na uro, v Mirni pa so redarji ustavili voznika, ki je skozi središče kraja, mimo blokov, peljal s kar 102 kilometri na uro.