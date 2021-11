Skupnost socialnih zavodov poziva k sistemskim ukrepom za reševanje kadrovskih težav v domovih za starejše

Ljubljana, 5. novembra - V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije opozarjajo na zaostrovanje težav s pomanjkanjem kadra v domovih za starejše in posebnih zavodih. Te težave so se, kot ugotavljajo, še dodatno poglobile v lanskem letu, ko so bili v začetku epidemije domovi za starejše eden od glavnih virov okužb s koronavirusom. Zato pozivajo k sistemskim ukrepom.