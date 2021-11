TZS poziva vlado, naj ne zapira gospodarstva

Ljubljana, 5. novembra - Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) poziva vlado, da naj kljub resni epidemiološki sliki ne zapira gospodarstva in na ta način še naprej omogoča opravljanje storitvenih dejavnosti. Obenem ponovno poziva trgovce in potrošnike k doslednemu preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT, k spoštovanju preventivnih ukrepov in k strpnosti.