Novomeška policija pri prevozu 22 migrantov ujela državljana Severne Makedonije

Novo mesto, 5. novembra - Novomeški policisti so v četrtek pridržali državljana Severne Makedonije, ki je v kombiniranem vozilu s slovenskimi registrskimi oznakami prevažal 22 tujcev. Vozilo so mu odvzeli, privedli ga bodo tudi k sodniku za prekrške. Postopki s tujci pa še niso zaključeni, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.