Danska pridržala rusko raziskovalno ladjo

Koebenhavn, 5. novembra - Danske oblasti so v pristaniškem mestu Skaden na severu polotoka Jutland pridržale rusko raziskovalno ladjo. Rusko veleposlaništvo v Koebenhavnu je v četrtek sporočilo, da so prejeli dokumente o sodni odločitvi, ki so jih posredovali zunanjem ministrstvu v Moskvi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.