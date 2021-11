Tedenski pregled - Slovenija od 5. do 11. 11.

Ljubljana, 12. novembra - Edpidemija covida-19 se je silovito razmahnila in zdravstvo je tik pred zlomom, zato vlada zaostruje ukrepe, a za zaprtje države se ni odločila. Veliko prahu so dvignile kadrovske menjave v energetskem sektorju. Pritisk na okoljskega ministra Vizjaka, ki ga bremenijo prisluhi izpred let, se stopnjuje.