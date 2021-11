Tedenski pregled - svet od 5. do 11. 11.

Ljubljana, 12. novembra - V Glasgowu so se nadaljevala podnebna pogajanja. Razmere na poljsko-beloruski meji, kjer so v nečloveških razmerah ujeti migranti, so se zaostrovale. V Evropi je še naprej hitro raslo število okuženih z novim koronavirusom. Iraški premier je preživel napad z dronom na njegovo rezidenco.