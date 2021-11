Spletni trgovec Mimovrste pod okrilje poljskega Allegra

Ljubljana, 5. novembra - Spletni trgovec Mimovrste prehaja pod okrilje poljske nakupovalne platforme Allegro. Ta se je namreč v četrtek dogovorila, da od PPF, EC Investments in Rockaway Capital odkupi Mall Group, ki ima v lasti Mimovrste in WE/DO. Vrednost posla znaša 881 milijonov evrov, s prilagoditvijo za 44 milijonov evrov, kolikor znašajo dolgovi in druge postavke.