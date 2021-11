Švicarke zadnje polfinalistke v Pragi

Praga, 4. novembra - Rusija - ZDA in Avstralija - Švica sta polfinalna para ženskega reprezentančnega teniškega pokala Billie Jean King v Pragi. Avstralke so na današnjem prvem dvoboju v O2 Areni premagale Belorusinje z 2:1 in osvojile prvo mesto v skupini B, v odločilnem obračunu za prvo mesto v skupini D pa so bile Švicarke boljše od Čehinj z 2:1.