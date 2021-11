Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 11.)

Ljubljana, 4. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je zunanji minister Anže Logar danes na prvem uradnem obisku gostil katarskega ministra za zunanje zadeve, šejka Mohameda bin Abdulrahmana al Tanija, sprejela pa sta ga tudi predsednik Borut Pahor in premier Janez Janša. Poročale so tudi o stanju epidemije novega koronavirusa v Sloveniji.