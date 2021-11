Javnost vznemirja nov posnetek Vizjakovih pogovorov s Petanom (zbirno)

pripravili uredništvi za gospodarstvo in notranjo politiko

Ljubljana, 4. novembra - Javnost je vznemirila objava celotnega posnetka pogovorov ministra Andreja Vizjaka s poslovnežem Bojanom Petanom o Termah Čatež, v katerem je omenjal tudi možnost vpliva na sodišče. Vizjak trdi, da ima čisto vest, organi pregona pa so potrdili obstoj postopkov. Politični odzivi so mešani, od zadržanih do razburjenih klicev k odstopu celotne vlade.