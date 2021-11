Prihodnje leto višje pristojbine za tranzit ladij skozi Sueški prekop

Kairo, 6. novembra - Upraviteljica Sueškega prekopa, egiptovska družba Suez Canal Authority (SAC), namerava s februarjem 2022 za šest odstotkov podražiti pristojbino za ladje, ki prečkajo Sueški prekop. Iz podražitve so sicer izvzete turistične ladje in ladje za prevoz utekočinjenega zemeljskega plina, so v četrtek sporočili iz družbe.