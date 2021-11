V Španiji drugi letošnji vrhunec v ženskem rokometu

Ljubljana, 30. novembra - Na prvem letošnjem vrhuncu v ženskem rokometu, na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, je smetano pobrala Francija, drugi pa bo na sporedu med 1. in 19. decembrom v Španiji. Na svetovnem prvenstvu so papirnate favoritinje Francozinje, po zvezdah lahko posežejo tudi Norvežanke, Rusinje, Švedinje, Španke in Danke, naslov pa bodo branile Nizozemke.