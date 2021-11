Bliža se Evropski festival znanosti

Ljubljana, 4. novembra - V Slovenski znanstveni fundaciji (SZF) so danes napovedali izvedbo Evropskega festivala znanosti, ki bo v digitalni obliki potekal med 9. in 11. novembrom. Festival z obsežnim programom in številnimi tujimi gosti bo manifestacija najboljšega, kar Evropejci premoremo v zvezi z znanostjo in njeno popularizacijo, navajajo v SZF.