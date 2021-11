Janša se je srečal s predstavniki Sveta muslimanskih in judovskih verskih voditeljev v Evropi

Ljubljana, 4. novembra - Predsednik vlade Janez Janša se je danes v Ljubljani srečal s predstavniki Sveta muslimanskih in judovskih verskih voditeljev v Evropi. Govorili so o ključnih prioritetah slovenskega predsedovanja Svetu EU, pravicah verskih manjšin ter dostojanstvu ljudi vseh veroizpovedi v evropski družbi, so sporočili iz kabineta premierja.