Prihodnje leto dodatne postelje za študente na Primorskem

Ljubljana, 4. novembra - Vlada je na današnji seji sklenila, da v načrt razvojnih programov uvrsti nakup in preureditev objekta Prisoje 9B v Kopru. Objekt bo zagotovil 77 postelj za študente na Primorskem, zaključek prenove in preureditve pa je predviden v prihodnjem letu. Ocenjena vrednost projekta znaša nekaj več kot 1,7 milijona evrov, so sporočili po seji vlade.