Vlada z več uredbami glede prosilcev in oseb s priznano mednarodno zaščito

Ljubljana, 4. novembra - Vlada je na današnji seji sprejela uredbi o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic prosilcem za mednarodno zaščito ter pravic osebam s priznano mednarodno zaščito. Prav tako je izdala uredbi o hišnem redu integracijske hiše in o hišnem redu azilnega doma, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje (Ukom).